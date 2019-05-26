شكرا لقرائتكم خبر عن 4054 رأس ماشية و145.550 طائر مذبوحات مجازر الجيزة خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلى الهيئة بشان مذبوحات الماشية خلال رمضان قامت إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن طبقا لأخر التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (4504) رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (145,550) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.