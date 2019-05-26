شكرا لقرائتكم خبر عن شارع 306 يصل الفيوم ضمن المشروعات الصغيرة لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى إبراهيم كرم المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، و أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة – إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، لمناقشة إنشاء شارع 306 بالمحافظة، من أجل التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، وخلق مجتمعات ترفيهية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض ملامح المشروع الجديد، وكيفية اختيار وتدريب الشباب وتمويل مشروعاتهم، والمتابعة المستمرة للمشروعات، ودراسة توقيع بروتوكول ثلاثى بين محافظة الفيوم وصندوق تحيا مصر وشركة أسواق مص إكسبريس للتطوير والإدارة، لإقامة موقعين من شارع 306 بالفيوم.

ومن جانبه صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن المحافظة بصدد إقامة منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، وذلك بهدف التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، فضلاً عن خلق مجتمعات ترفيهية جديدة بالمحافظة.

وأكد المحافظ ترحيبه بجميع المبادرات والمشروعات التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والنهوض بالمستوى الاقتصادى لمعيشتهم.

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وقال إبراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن شارع 306 يحقق هدفاً اقتصادياً استراتيجياً، بتحويله جزء كبير من الاقتصاد الموازى إلى اقتصاد رسمي، فضلاً عن تحقيقه مبدأ الشمولى المالي، بتقليص المعاملات المالية النقدية داخل المواقع، التى تعتمد على تقنية الـ«cashless»، بالإضافة إلى تشجيعه الشباب على تدشين مشروعاتهم المستقلة، بعيداً عن انتظار طابور الوظيفة.

ومن جانبه أوضح أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، إن الشركة تواصل خطتها فى التوسع بكافة محافظات الجمهورية، للانتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ الـ150 شارع كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه بإمكان أى شاب الحصول على وحدة عن طريق الموقع الالكترونى لشارع 306، الموجود عليه كل شروط التقديم وطرقه، َ مؤكداً أنه كان هناك حرص شديد على أن تكون كل خطوات التقديم والاختيار عن طريق الموقع الالكتروني، تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية، والقضاء على البيروقراطية.

حضر اللقاء كل من أحمد حسين المدير العام لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، واللواء محمد الشيخ رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، وعدد من قيادات المحافظة

كانت محافظة القاهرة أولى المحافظات التى يتم افتتاح شارع 306 بها، بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، ثم تم افتتاح مواقع أخرى بنفس المحافظة فى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح موقع بمدينة الإسماعيلية، وخلال شهر يونيو المقبل سيتم افتتاح شارع 306 بمدن طنطا ودمياط والسويس والدقى وشيراتون والمعادي.

وجدير بالذكر ان شارع 306 هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، ليصبح خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمى الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية فى مصر والشرق الأوسط، وهو المشروع الرئيسى لشركة أسواق مصر إكسبريس، التى أسسها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الشباب، والتوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.