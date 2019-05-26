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سفيرة مصر لدى السنغال تلقى كلمة الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نهى خضر، سفير مصر لدى السنغال، فى احتفال يوم أفريقيا الذى نظمته مجموعة السفراء الأفارقة، بالتعاون مع الخارجية السنغالية، فى العاصمة داكار، بحضور وزير العمل السنغالى ممثلا عن رئيس الجمهورية، وأعضاء السلك الدبلوماسى وعدد من المسؤولين السنغاليين.

 

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وألقت السفيرة المصرية كلمة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة يوم أفريقيا. وهى الكلمة التى شهدت احتفاء وتصفيقا قويا من الحضور. وقد تضمن الحفل تقديم الدول الأفريقية لمأكولاتها الشعبية، إضافة إلى عروض فنية متنوعة من أنحاء القارة.

احتفالية يوم أفريقيا فى السنغال

 

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