شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: فيتامين ب يساعد الأطفال على بناء الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة 100 مليون صحة ضرورة حرض الأمهات على تناول أطفالهن الأغذية التى تحتوى على فيتامين ب مثل السمك والبن ولحوم الدواجن والفول وتابعت:" يمد جسم الطفل بالطاقة ويساعد على تكوين الجهاز العصبى والدورى." وقالت حملة 100 مليون صحة: "يمكن أن يؤدى نقص فيتامين "ب" إلى مشاكل صحية وتعتمد أعراض نقص الفيتامين على نوع فيتامين ب الذى يحتاجه جسدك ولكن فى العموم وتابعت الحملة : تتراوح الأعراض ما بين: التعب، الارتباك، فقر الدم، مشكلات نظام المناعة، الطفح الجلدى. يذكر أن المعهد القومى للتغذية يوفر برامج غذائية صحية للأطفال والكبار لضمان حياة صحية خالية من الأمراض.

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