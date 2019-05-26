شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة للتوعية لترشيد استهلاك المياه بالمدارس الابتدائية.. اعرف الهدف منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الموارد المائية والرى، مسابقة قومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها فى مصر فى كافة المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، لخلق الوعى بين مديرى المدارس والمعلمين والطلاب حول ندرة المياه فى مصر وأهمية الحفاظ علىها، وذلك بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاتحاد الأوروبى.

ويُطلب من مجموعات من الطلاب بقيادة معلميهم تطوير مواد توعوية حول الحفاظ على المياه بما فى ذلك البوسترات ومجلات الحائط وصفحات الفيس بوك، كما يُطلب منهم أيضأ التحدث عن ترشيد استهلاك المياه فى الإذاعة المدرسية والقيام ببعض أنشطة التوعية فى المجتمعات المحيطة بهم.

وفى التقرير التالى نوضح الأهداف التى وضعتها الوزارة للمسابقة:

1- التأكيد على مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

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2- رفع وعى الطلاب والمعلمين بأساليب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

3- تنمية قيم الانتماء للطلاب بالحفاظ على موارد الوطن وحسن استخدامها.

4- تدريب الطلاب على المشاركة الفعالة بالحملات التوعوية بالبيئة المحيطة.

5- تنمية مهارات العمل الجماعى والتعاونى لدى الطلاب .

6- تحقيق الترابط بين المدرية والمجتمع.