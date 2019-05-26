شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب صور امتحان المحاسبة للدبلومات ووضعه على جروب واتس آب للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفنى عدة ملاحظات التى لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

لجنة رقم (7) المرج الصناعية بنين بالمرج (صناعى): ورد لغرفة العمليات إشارة تليفونية تفيد بأن رئيس اللجنة يقوم بسحب أوراق الطلاب بعد نصف الوقت ويطالبهم بمغادرة اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أنكر ذلك، وبالتحقيق تبين أن الشكوى تفيد بأن رئيس اللجنة سحب ورق إجابة طالب فى مادة اللغة العربية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا علمًا بأن امتحان اللغة العربية فى الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة والنصف.

- لجنة رقم (647) أحمد عرابى الإعدادية بنين بالقنطرة غرب (صناعى): قام الطالب "م.م.م" بتصوير امتحان مادة التخطيط وإدارة الإنتاج وتحميله على جروب واتس آب باسم (جروب قسم عمارة) وبالتواصل مع رئيس اللجنة قام بالتحفظ على موبايل الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

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- لجنة رقم (2523) أحمد عرابى الابتدائية غرب شبرا الخيمة (تجارى): قام الطالب (م. ص. ع. م) بتصوير امتحان مادة سكرتارية باللغة الإنجليزية وتحميله على جروب واتس آب باسم (الطريق إلى النجاح 2)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ن. ع. أ) أفاد أن الطالب انصرف من اللجنة فى تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة على الرغم من القيام بتوجيه رئيس اللجنة لضبط الطالب المذكور فى تمام الساعة العاشرة صباحًا وعليه تم التواصل مع لجنة الإدارة المختصة وقامت باستبعاد رئيس اللجنة المذكور وتصعيد المراقب الأول بدلاً منه (و.س.م).

- لجنة رقم (2057) المقطم الثانوية الفنية التجارية بنين بالخليفة والمقطم (تجارى): قام الطالب (م.ر.ع) بتصوير امتحان مادة المحاسبة الحكومية وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة قانون 2019 )، وبالتواصل مع رئيس اللجنة والمراقب الأول أفادا بأن الطالب انصرف من اللجنة وعليه تم التواصل مع لجنة الإدارة المختصة وقامت باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واختيار البديل لهم.

- لجنة رقم (1618) الإسراء والمعارج بشمال الإسماعيلية (إعداد مهنى): قام كلا من الطالب (س.ع.أ)، والطالب (غ.أ.م)، والطالب (ع.خ.ع.ح) بإحداث شغب باللجنة بمعاكسة البنات وتم تحرير محضر بالواقعة واحتجاز الطلاب الثلاث بقسم شرطة إسماعيلية ثانى وعليه لم يتم دخول الطلاب امتحان المادة.

- ورد لغرفة العمليات عن طريق خدمة المواطنين شكوى الطالب "ع.ع.ع" بشأن منع الطالب من حضور الامتحانات عن طريق رئيس اللجنة والذى أبلغ الطالب بحرمانه من الامتحان على الرغم من أداء الطالب لامتحان مواد (الحاسب الآلى – التربية الدينية – اللغة العربية) وتم التواصل تليفونيًا برئيس لجنة النظام والمراقبة والذى أفاد بأن الطالب المذكور محروم بسبب عدم تحقيق نسب الحضور وسيؤدى الامتحان فى الدور الثانى 2019 طبقًا للكتاب الدورى المنظم لهذا الشأن.