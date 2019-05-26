شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 500 نقلة مخلفات من منطقة كعابيش بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل من تحويل إحدى المناطق التى يعانى سكانها من تراكم المخلفات والتراكمات بها على مدار سنوات إلى أرض ممهده للسير بنهاية شارع كعابيش اتجاه الطريق الدائرى بحى الهرم.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تمت على مدار أسبوع بالورديات الصباحية والمسائية حيث تم تنفيذ 500 نقله بسيارات هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات ونقلها بالمقلب العمومى بشبرامنت .

وأكد راشد ان المحافظة تلقت شكاوى المواطنين بشأن وجود تراكمات كبيره بالمنطقة تؤثر على المظهر العام وقد تمت الاستجابة على الفور بتوجيه الحملات لرفع المخالفات والتراكمات مؤكداً على استكمال رفع أى تراكمات مجاورة من خلال حملات سيتم تنظيمها.

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وأضاف أنه جار إنشاء سور خرسانى بطول 300 متر على أرض تابعة للإصلاح الزراعى لمنع التعدى عليها بإلقاء المخلفات والتراكمات .

وناشد راشد المواطنين التعاون مع المحافظة فى الإبلاغ عن السيارات التى تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والرتش بالشوارع لما لها من خطورة على حركة سير المشاه والسيارات إضافة إلى انها تسئ إلى المظهر العام للشوارع.

وأكد المحافظ أنه يتابع على مدار اليوم المجهودات التى تتم لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة كما تم التوجية بتحفيز عمال النظافة مادياً فى سبيل بذل مزيداً من المجهودات للارتقاء بمستوى النظافة .

تصريحات المحافظ جاءت عقب جولة قام بها لتفقد حاله النظافة والإشغالات بنطاق أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور حيث تفقد المحافظ حالة الإشغالات بشارع عثمان محرم "الطالبية" للتأكد من عدم عودة الإشغالات والتعديات بالشارع مجدداً موجها رئيس حى العمرانية بالتواجد الميدانى والمرور الدورى للحفاظ على المجهودات التى تم بذلها فى إعادة الانضباط الى الشارع .