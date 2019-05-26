شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يوافق على طلب السعودية استضافة اجتماع المكتب الدائم بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الأمانة العامة للاتحاد عقدت اجتماعها الجمعة الماضية 24 مايو، فى مقر الاتحاد بالقاهرة، برئاسة مؤيد اللامى، وحضور كل أعضاء الأمانة.

وأضاف الاتحاد، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الأمانة العامة للاتحاد قررت دعوة كل نقباء الصحافة العربية المنتخبين مؤخرا، لتكريمهم خلال انعقاد اجتماع الأمانة العامة، وقد حضر ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ومحمد الحمادى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وجوزيف القصيفى نقيب محررى الصحافة اللبنانية، وموسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد، رفض كل المشروعات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضها دعوة "ترامب" لتنظيم مؤتمر اقتصادى فى المنامة لتمرير صفقة القرن. كما قررت الأمانة ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى 2018/ 2019 للغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتوزيعه على كل المنظمات الدولية والعربية المختصة فى حرية الصحافة والإعلام.

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ووافقت الأمانة العامة على الدعوة الكريمة من هيئة الصحفيين السعوديين، لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها تلقت 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد المقرر عقده العام المقبل من نقابات الصحفيين المصرية واللبنانية والمغربية وجمعية الصحفيين العمانية، وتقرر اختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض.

وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذى سيُمثلها فى مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين، الذى تستضيفه تونس بين 11 و14 يونيو المقبل، بالتنسيق بين مرشحى الدول العربية فى انتخابات الاتحاد، وتشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد، نائب رئيس الاتحاد، لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد.

وكلفت الأمانة العامة، الأمين العام خالد ميرى، ونقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان، للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد، كما كلفت عبد الله البقالى، نائب رئيس الاتحاد، بإعداد ورقة عمل حول الإعلام الورقى، وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية لبحث إضافتها للنظام الأساسى للاتحاد.