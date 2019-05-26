ضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة و13 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود إدارة المرور وحملاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 آلاف و939 مخالفة مرورية متنوعة، منها 1540 مخالفة تجاوز للسرعات المقررة، إضافة إلى ضبط 13 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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