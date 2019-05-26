تأجيل محاكمة مجند قتل ضابطًا بقطاع الأمن المركزي لجلسة 29 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مجند بتهمة طعن ضابط بقطاع الأمن المركزي حتى الموت لجلسة 29 أغسطس المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد وأمين سر أيمن محمود.

تعود تفاصيل القضية لفبراير 2014؛ إذ قتل المتهم "شهاب. ن. س"، 23 سنة، المجني عليه "إسلام. ع" عمدًا وعقد العزم على ذلك وأعد سلاح أبيض "سكين " وتوجه إلى مكان تواجده، وما ظفر به حتى سدد طعنة نافذة له في ظهره قاصدا إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات أن شرع أيضا في قتل الرائد محمود إبراهيم عيد، عمدا بأن عقد العزم على قتل كل من يحول بينه وبين ارتكاب جريمته، وما إن اعترضه المجني عليه الثاني المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة بينه وبين موالاة الاعتداء حتى انهال عليه بسلاح أبيض "سكين" عدة مرات محاولا طعنه قاصدا قتله، وما أوقف جريمته هو مفاداة المجني عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين في ساقه اليمني لتعجيزه عن ملاحقه ضحيته.