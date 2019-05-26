مقتل عامل على يد آخر خلال مشادة كلامية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس، من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل، بسبب مشادة بينهم على مبالغ مالية. ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثة عامل بمحل مأكولات، داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وبه جروح طعنية بجانبه الأيسر. وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بذات المحل، مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود مستحقات ماليه له لدى المجني عليه وأن الأخير ماطله في السداد، وحين تقابل معه بمسكنه ولدى مطالبته بسدادها رفض فحدثت بينهما مشادة قام على أثرها بطعنه بسكين وأودى بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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