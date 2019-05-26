23 يونيو.. الحكم في وقف بث قناة "LTC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة"Ltc، والمطالبة بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، للحكم بجلسة 23 يونيو المقبل.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، أصدر بيانًا يفيد بقيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأصدر المجلس قرارًا بوقف برنامج "المشاغبة" لمدة أسبوعين، بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق.

وأحال المجلس مقدمي ومعدي برنامجي "صح النوم، وكلام في الكورة" وكذلك مدير القناة للتحقيق، نظرًا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.