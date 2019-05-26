"الزراعة" تشارك في مشروع "الطريق الأخضر" بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزراة تشارك في مشروع "الطريق الأخضر" في الصين، موضحًا، أنه غادر البلاد أمس للمشاركة في المشروع.
وأوضح "العطار" في تصريح لمصراوي، الأحد، أن اجتماع "الطريق الأخضر"، خاص برؤساء الحجر الزراعي على مستوي الأمم المتحدة من مختلف دول العالم، قائلا،: "الاجتماع يستهدف بحث الشروط والتدابير الخاصة بالصحة النباتية والتشريعات الخاصة لكل دولة ومدى توافقها معها".
وأشار إلى أن مصر تسعى دائمًا لحضور تلك الأحداث الكبرى التي تزيد من ثقل مصر العلمي، فضلاً عن أنها تمثل فرصة لفتح أسواق جديدة ووضع آليات تصدير تتناسب مع المعايير الدولية.
يذكر، أن الصين دشنت مبادرة تحمل اسم "الطريق الأخضر"، والتي تهدف لتحسين إنتاجية النبات ووضع شروط صحية موحدة.
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