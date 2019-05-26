محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ أ ش أ بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلي رئيسة دولة جورجيا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. وبعث الرئيس السيسي أيضا ببرقية تهنئة إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، كما أوفد أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة إريتريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. وبعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، وأوفد أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يبعث برقيات تهنئة لبعض الدول احتفالًا بيوم استقلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.