رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي تناول الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوي وشاركهم تناول الإفطار، والذي يأتي استمراراً لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصري.

وبدأ رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الدفاع الجوى لجهودهم المخلصة في حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف، موجهاً التحية إلى أبطال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، وأثنى على آدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية .

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وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلي قوات الدفاع الجوى تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.