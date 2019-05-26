"طاقة النواب" توصي بالترخيص لإنشاء مستودع أنابيب بحي العامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم بضرورة العمل وبسرعة على الترخيص لإنشاء مستودع أنابيب البوتاجاز في منطقة الهوارية قبلي ونجع حبون القبلي بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية.

ناقشت اللجنة، في اجتمعها الثاني برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة طلب النائب طارق السيد نائب الإسكندرية، والذي طالب فيه بسرعة الترخيص لإنشاء مستودعات بتلك المناطق رحمة بالأهالي ولعدم استغلالهم من قبل السريحة، وبعض المستغلين للازمة القائمة بعدم وجود مستودع قريب منهم.

من جانبه أكد مصطفى سيد أحمد مدير عام الشئون التجارية بشركة بتروجاز، أن الشركة ليس لديها مانع في الترخيص لإنشاء مستودع، ولكن هناك إجراءات لابد ان أتتخذ وهي بعيدة كل البعد عن الشركة أو وزارة البترول.

وأضاف، أن من يحدد الترخيص وإنشاء المستودع، هو قرار المحافظ وليس الشركة حيث يتم العرض على المحافظ وبالتنسيق والتعاون مع التموين يتم الموافقة على الترخيص من عدمه.