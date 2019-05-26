برلماني يشيد باحتفاء الخارجية المصرية بـ"يوم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب مصطفى الجندي، بالحملة التي أطلقتها وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا للعام ٢٠١٩.

وقال "الجندي"، في بيان اليوم الأحد، إن جميع الدول والشعوب الإفريقية، يقدرون الدور المهم والكبير الذي تقوم به مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أفريقيا والحرص على تحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بتأكيد وزارة الخارجية فى الحملة على أن القارة الإفريقية خطت خطوة عملاقة نحو تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لسكانها، عندما اكتمل النصاب القانوني اللازم لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ بإيداع 22 دولة (من بينها مصر) وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن الاتفاقية تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية قارية، وتشير الإحصائيات إلى أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ستضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يُقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار.

وأوضحت الخارجية أن الاحتفال بيوم 25 مايو من كل عام بيوم إفريقيا، هو اليوم الذي شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963، والتي تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف بين كافة الدول الإفريقية.​