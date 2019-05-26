رئيس جهاز مدينة بدر: افتتاح المخبز الرئيسي بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الافتتاح الرسمي للمخبز الرئيسي بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس بالمدينة، مشيراً إلى أن المخبز متوافر به أحدث وسائل السلامة المهنية ومكافحة الحرائق، والتي تم تدريب العاملين على استخدامها.
وأضاف رئيس الجهاز، في بيان له اليوم: يأتي ذلك استكمالاً للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.
جدير بالذكر، أنه الافتتاح حضره مجموعة من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، ورئيس الميناء الجاف، والمشرف على إدارة التموين بمدينة بدر، ولفيف من سكان المدينة.
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