القومي للمرأة يشيد بمشاركة فيلم "بين بحرين" في مهرجان "بروكلين " الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمشاركة الفيلم المصري "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة في فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة "22 " من مهرجان "بروكلين " السينمائي - الذي يقام خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الجاري حتى التاسع من يونيو المقبل.

ويعد فيلم "بين بحرين" نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة "أكسير" و"شركاء التنمية " إيماناً بدور السينما في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في بيان اليوم الأحد، عن سعادتها باختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية "مهرجان بروكلين السينمائي " بالولايات المتحدة الأمريكية، لينافس مع أفلام من مختلف دول العالم، مما يؤكد نجاح الفيلم وقدرته على توصيل الفكرة للجمهور.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم تتناول عددا من القضايا الاجتماعية التي تواجه السيدات في المجتمعات الريفية، موضحة أن فيلم "بين بحرين" نجح في الحصول على جائزتين؛ لأفضل تأليف وأفضل إخراج في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر لفريق العمل القائم على إعداد الفيلم ودورهم في خروجه بهذا الشكل الاحترافي العالمي، متمنية لهم التوفيق والنجاح والحصول على مزيد من الجوائز من مختلف المهرجنات الدولية.

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ومن جانبها، أكدت بليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، إيمان الهيئة بأهمية الفنون والسينما في التأثير على العقليات والسلوك وتحدي المفاهيم السلبية المتجذرة بعمق في التقاليد.

وأعربت عن فخرها بنجاح الفيلم حتى الآن، معربة عن تطلعها للحصول على المزيد من الجوائز ، وأن تصل رسالة الفيلم إلى المجتمعات في جميع أنحاء مصر.

ومن المقرر ان يعرض الفيلم مرتين خلال المهرجان؛ الأولى يوم الثلاثاء، الموافق الرابع من يونيو المقبل باستديوهات "ويندميلز"، والثاني: يوم الخميس، السادس من يونيو المقبل، بحضور مخرج الفيلم للرد على المناقشات التي تلي العروض.

يذكر أن مهرجان "بروكلين " السينمائي مهرجان دولى تنافسي، يهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى "بروكلين " باعتبارها مركزاً لصناعة السينما.

جدير بالذكر أن الفيلم تأليف مريم نعوم، وبطولة : فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس. ​