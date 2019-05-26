مدينتي والرحاب والفورسيزونز أيقونة مشروعات طلعت مصطفى

وهي بمثابة مدينة عالمية على أرض مصرية وهى مدينة متكاملة تقام على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ700 ألف نسمة في 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعمل كامتداد حضاري للقاهرة الجديدة.

اشترك في تصميم مدينتي ثلاث من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصميم المدن الجديدة وهي شركات HHCP و SWAو SASAKI العالمية حيث انتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية روعي في تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

وتضم مدينتي إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من فيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف بالإضافة إلى جانب الخدمات اليومية التي توفر احتياجات السكان، والمناطق الترفيهية، كما تضم على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها لتلبي احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى، بما تتيحه من أنشطة ومراكز التسوق الحديثة ومنطقة الألعاب المائية والمؤسسات التعليمية المختلفة.

الرحاب – القاهرة الجديدة

هي أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات ينشئها القطاع الخاص في مصر وتم تطويرها لتستوعب نحو 200 ألف نسمة، على مساحة 10 مليون متر مربع.

تقع مدينة الرحاب في قلب القاهرة الجديدة، على بعد 10 دقائق من مصر الجديدة ومدينة نصر، وحوالي 20 دقيقة من وسط البلد. وتنقسم المدينة إلى عشر مراحل (أحياء) كل منها على مساحة 220 فدانا، وكل منها ذات طبيعة تصميمية خاصة.

تجمع الرحاب بين السكن الراقي والمساحات الخضراء الشاسعة إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من الخدمات: مراكز تجارية وأسواق تجارية، مراكز طبية، مزيج تعليمي من مدارس دولية – لغات – تجريبية وحضانات، مساجد وكنائس، نادي رياضي واجتماعي متكامل، شبكة مواصلات خارجية وداخلية خاصة، بنوك وخدمات مصرفية بما يُغطى كافة الاحتياجات لقاطنيها وروادها.. الرحاب هي نموذج مثالي لمجتمع حضاري متكامل قائما بذاته.

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منتجعات فور سيزونز

فورسيزونز نايل بلازا – القاهرة - ويقع أرقى أحياء القاهرة السكنية بجاردن سيتى وعلى نيلها الساحر ويعد من أروع المباني روعة في مصر، حيث قام بإرساء معايير جديدة في مستوى الخدمات السكنية والفندقية كما أصبح من أكثر المقاصد المرغوبة من قبل مالكي الوحدات السكنية وكذا رجال الأعمال.

ويتسم نايل بلازا بكونه صرح معماري متقدم تقنيًا ورفيع المستوى مفعم بالعناصر الجمالية الممتازة من حيث التصميم والإنشاء حيث يضم شققًا سكنية بتصميمات متنوعة و365 غرفة وأجنحة فندقية فاخرة تعمل على إدارتها مجموعة الفورسيزونز العالمية. بالإضافة إلى بايمن ستور، ومركز صحي 'SPA'، ومطاعم متعددة ومركز لرجال الأعمال.

فورسيوزنز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية – والذي يسترجع سحر منتجع مصر الساحلي من خلال برجه ذي الوجهة البحرية الخلابة وسط كورنيش المدينة الشهير. يمثل الفندق الذي بني على موقع فندق سان ستيفانو التاريخي جزءًا لا يتجزأ من مجمع جراند بلازا الجديد في المدينة في حي سان ستيفانو المميز.

وتتضمن منشآت الفندق غرفًا وأجنحةً تطل على حمام السباحة، ديكورًا مستوحى من طبيعة البحر المتوسط وسمائه الزرقاء، كما يتضمن تسعة مطاعم تتنوع بين المطاعم اللبنانية الفاخرة والمقهى الإيطالي، ومنتجع صحي أوروبي، وشاطئ خاص خلال الصيف ومناظر البحر المتوسط تقريبًا من كل شرفة من شرفات الفندق.

يضم الفندق شققًا سكنية فاخرة بالإضافة إلى الغرف والأجنحة الفندقية المطلة على شاطئ البحر المتوسط، ولاستكمال عناصر التكامل فإن مجمع سان ستيفانو الفاخر يتضمن أيضًا مركزا تجاريا فخمًا يضم الماركات المتنوعة بما يوفر متعة فائقة لرواد هذا المكان.

منتجع فورسيزونز - شرم الشيخ -

هو واحد من أعظم المنتجعات السياحية حول العالم، وفى موقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، يقع منتجع فورسيزونز شرم الشيخ على بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولي.

إن منتجع فورسيزونز شرم الشيخ يغمرك بعالم فريد من الرفاهية والتميز في أجمل بقعة مطلة على جزيرة تيران بالبحر الأحمر حيث المناظر الطبيعية الخلابة.

ويشمل 34 ڤيلا فاخرة لكل منها حمام سباحة خاص وجاكوزي إضافة إلى 112 شـاليه وفنـدق فورسـيزونز العالمي ومطاعم متنوعة تطل على مناظر ساحرة للبحر الأحمر وحمامات سباحة متعددة وشاطئ خاص ومنطقة مخصصة للرياضات المائيـة وناديًا صحيًا.