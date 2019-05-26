الصحة: ضبط 39 طن ياميش وأغذية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 39 طن و890 كيلوجرام أغذية متنوعة وياميش رمضان، و17 ألف و60 لتر مشروبات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات خلال الفترة من 28 إبريل وحتى 16 مايو الحالي.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، إن هذه الحملات تأتي في إطار إحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا إتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

Advertisements

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 4 آلاف و552 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 10 أطنان و351 كيلوجراماً أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 1814 لتر مشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف" عيد" أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 29 طن و539 كيلوجراماً أخرى من الأغذية المتنوعة، بالإضافة إلى 15 ألف و246 لتر من المشروبات، للاشتباه فى عدم صلاحيتها، فيما تم سحب 8 آلاف و479 عينة من الياميش والأغذية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

ومن جانبها لفتت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تحرير 3386 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 486 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.

وأكدت "حمزة" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.