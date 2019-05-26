محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن دراستها إعادة النظر في أسعار تعريفة الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد للظروف المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب داود سليمان، بشأن إعادة النظر في تعريفة الكهرباء والاستهلاك خاصة بمحافظة الوادي الجديد بما يتناسب مع الظروف المناخية لها.
وقال النائب داوود سليمان، إن درجة الحرارة تصل في محافظة الوادى الجديد إلى ٤٧ درجة، الأمر الذى يزيد من استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة على البشر والحيوانات والزراعات، مقارنة بأماكن أخرى.
وأوصت اللجنة، بإعادة النظر بالفعل في ذلك أسعار الكهرباء في تلك المناطق، نظرا لظروفها المناخية.
وأعلنت الوزارة قبولها للطلب، مع الوعد بالدراسة والعمل على تنفيذه، خاصة وأنه أمر منطقي، بحسب ما قيل.
كانت هذه تفاصيل خبر لارتفاع الحرارة بها.. "الكهرباء" تعلن إعادة النظر في أسعار الاستهلاك لهذه المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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