أخبار مصر | رفع ١٦٠٠طن قمامة ومخلفات من مقلب الفدان بمنيا القمح‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع ١٦٠٠طن قمامة ومخلفات من مقلب الفدان بمنيا القمح‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام، أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من رفع ١٦٠٠ طن قمامة ومخلفات بناء حتى الآن، من المقلب باستخدام معدات ولودر المركز، مؤكداً أن الحملة تواصل أعمالها لحين الانتهاء من رفع كومات القمامة المتراكمة في أرض الفدان والتقل الآمن لها، إلى المدفن الصحي بالخطارة ويأتي هذا تنفيذا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى التطافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.