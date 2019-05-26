أخبار مصر | الأرصاد: طقس الإثنين معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس الإثنين معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى نعرض درجات الحرارة المتوقعة