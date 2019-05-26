أخبار مصر | الإفتاء تحث لإغتنام العشر الأواخر من رمضان من خلال فيديو موشن جرافيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء تحث لإغتنام العشر الأواخر من رمضان من خلال فيديو موشن جرافيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها فى الدنيا والآخرة.

فعن عَائِشَة رضى الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ».