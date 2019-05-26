أخبار مصر | "محاميين الجيزة" تنظم حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى 20 يونيو‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محاميين الجيزة" تنظم حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى 20 يونيو‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة للمحامين، تنظيم حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى يوم 20 يونيو المقبل بمقر الفرعية، وذلك بحضور إسماعيل طه، وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي عام معهد محاماة القاهرة الكبرى، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وإشراف مجلسي النقابتين الفرعيتين، وكمال مهنا، وصالحين المهدي، عضوي مجلس النقابة العامة.

وقال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، إنه سيتم توزيع الشهادات عقب عيد الفطر المبارك، في حفل مجمع للمحامين الحاصلين على إتمام الدورة الأولى لمعهد المحاماة بشمال وجنوب الجيزة، مشيرا إلى أن المعهد شهد إتمام المرحلة الأولى، بعد تفعيله لأول مرة بهذا الشكل المناسب، وبوجود أعداد كبيرة من طلبة الجدول العام.

وأضاف مهنا أن دورة المعهد الأولى تعد تجربة جديدة لإعادة فكرة إحياء المعهد، بعد فترة طويلة، وبداية تفعيله بذلك الشكل الجيد، والحضور المنظم الذي يبث الأمل في الطلبة، ويتيح لهم فرصة كبيرة للعمل النقابي.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اعتمد، في نوفمبر من العام الماضي، نتيجة الدورة الأولى لمعهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مراجعة النتائج خلال لقائه مع إسماعيل طه، وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة، منسقي المعهد.