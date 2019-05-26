أخبار مصر | إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية وغيرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية وغيرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت هيئة السكة الحديد، كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها بمقتضى لائحة الهيئة، ليصبح الركوب فى القطارات لكل المواطنين بما فيهم موظفى الهيئة من خلال التذكرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة يقوم بها مسئولون فى السكة الحديد لمحطة سيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية لمتابعة أعمال تطويرهما وزيارة خطة سكة الحديد أبو قير الذى تخطط الهيئة لتحويله إلى مترو يعمل بالجر الكهربائى بما يتناسب بكثافة الركاب الكبيرة التى يشهدها يوميا.