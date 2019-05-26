أخبار مصر | ننشر كشوف بأسماء المحامين الحاضرين جلسة حلف اليمين.. 8 يونيو (الكشوف)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كشوف بأسماء المحامين الحاضرين جلسة حلف اليمين.. 8 يونيو (الكشوف)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم النقابة العامة للمحامين عقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

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واليكم كشوفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين.

يذكر أن جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد تعقد في السبت الأول من كل شهر ميلادي، وسيتم تأجيلها في شهر يونيو المقبل للسبت الثاني، وذلك لحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

في سياق متصل، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين بعدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.