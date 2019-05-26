أخبار مصر | أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم (الكشوف)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم (الكشوف)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت نقابة المحامين، كشوف بأسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولاً بأول لكل حالة على حدة.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مسئول الملف بين النقابة والمصلحة، بأن نقابة المحامين أبرمت ذلك البروتوكول، أسوة بالنيابة العامة، لعدم قبول سوى من يستحق ويصلح نفسيًا، وجسديًا، وعقليًا للقيد بنقابة المحامين.

وأهابت النقابة بالمذكورة أسماؤهم في الكشوف المرفقة بهذا البيان التوجه إلى مقر النقابة العامة لاستيفاء بقية أوراق قيدهم.