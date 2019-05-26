مصر | بأسلوب الضغط على "الكبوت".. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب الضغط على "الكبوت".. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات، بمنطقة العمرانية، بعد ارتكابهم 8 سرقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مفاده بورود معلومات اكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات بإسلوب الضغط على غطاء محرك السيارة "الكبوت"، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم إعداد عدة اكمنة وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقات بطاريات سيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما (صاحبى مخزن خردة مقيمان بدائرة قسي شرطة "العمرانية، الطالبية" وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما والمسروقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.