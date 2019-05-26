مصر | المشدد 7 سنوات لرئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية بتهمة الكسب غير مشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لرئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية بتهمة الكسب غير مشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة " إقبال غريدون " رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته673 ألف و71 جنيها نتجية اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألف و806 جنيها .

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم،ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.

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كان المستشار أمير أبو الليل رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمة إقبال غريدون رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية الي محكمة الجنايات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته ٦٧٣ الف و٧١٠ جنيها نتيجةً اختلاسها ٢٢ شيكا بقيمة مليون و ٤٤٤ الفا و ٨٠٦ جنيها والمستقطعة من اجور العاملين والمسلمة اليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان دونت رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلية والاسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بايداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهةً العمل .

وتوصلت التحقيقات الي ان المتهمة ارتكبت جريمة التزوير عن طريق إثبات رقم حسابها الشخصي بالشيكات بدلا من حسابات الجهات المستقطع لها الاموال كما انها استغلت وظيفتها للحصول على الاموال غير المشروعة .

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهمة بالسجن ١٥ عاما ورد مبلغ وقدره ٧١٢ الفا و ٢٢٧ جنيها لقيامها باختلاس مبلغ مليون و٤٤٤ الفا و٨٠٦ جنيها من اموال الادارة التعليمية .وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ ١٨٠ الف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و١٥ الف جنيه لصندوق المهن التعليمية.