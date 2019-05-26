مصر | كشف ملابسات سرقة فيلا بالعمرانية.. و"عامل بجراج" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة فيلا بالعمرانية.. و"عامل بجراج" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة فيلا بمنطقة العمرانية، وتبين أن عامل بجراح وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من مهندسة معمارية، 55 سنة، مُقيمة بالمعادى بمحافظة القاهرة، مفاده بأنه أثناء تواجدها بفيلا والدتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة مبلغ مالي وهاتفها المحمول من داخل حقيبتها.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن مرتكب السرقة، عامل بجراج، 18 سنة، مقيم بمنطقة كفر طهرمس دائرة قسم شرطة الهرم، وأصل إقامته بمحافظة سوهاج، سبق إتهامه في 16 قضية " سرقة مسكن، سلاح بدون ترخيص، ضرب، سرقة متنوعة " ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة في قضية سرقة).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم العمرانية، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ودخول الفيلا بإسلوب التسلق، وأرشد عن الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.