مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 105 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 105 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (105) قضية تموينية مخالفة تنوعت مابين ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 19 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 بيع بازيد من السعر الرسمي، 20 عدم الإعلان عن الأسعار، 11 عدم وجود سجل تفتيش، 10 عدم نظافة المخبز، 13 عدم وجود قائمة بيانات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.