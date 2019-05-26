مصر | الدفاع بقضية "العائدون من ليبيا" يلتمس البراءة.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بقضية "العائدون من ليبيا" يلتمس البراءة.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في إعادة محاكمتهما في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبا".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

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وتلا ممثل النيابة امر الاحالة وقال تتهم النيابة العامة كلا من محمد فاروق عبد الرحمن وأشرف السيد لانهما في غضون عام 2011 حتى 26 أبريل 2012 بدائرة المطرية انضما المتهمين الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وجعلوا الإرهاب وسيله من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في إرهاب المواطنين وتنفيذ اغراضها الاجرامية وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بامر الإحالة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الوارادة بقرار الاتهام إلا أنهما نفيا والتمس دفاعهم ببراءتهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وقالت ان المتهم الاول فى القضية استقطبا المتهمين واعطاهما الدروس فى بيت من بيوت الله مسجد تبارك فى شبرا الخيمة وجعلهم يعيشون فى ضلاله واستحلال الدماء.