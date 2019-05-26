مصر | "شاب يقتل أمه" و"سيدة تجمع بين زوجين" الأبرز.. جرائم هزت الشارع المصري خلال رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاب يقتل أمه" و"سيدة تجمع بين زوجين" الأبرز.. جرائم هزت الشارع المصري خلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد المصريون مع بدء شهر رمضان المبارك، أن يحل الهدوء خلاله، حتى وإن حدثت بعض الجرائم هنا وهناك، ولكن مع قدوم الشهر الفضيل سرعان ما انهالت الأعمال الوحشية وقساوة قلوب البشر، لتسيء لكل المعاني التي عرفها المصريون، حيث شاب يقتل والدته، وآخرى تجمل بين زوجين، والعثور على جثث ورائها ألغاز وأسرار.

انتحار فتاة إندونيسية

وبدأ الشهر بحالة من الذعر والخوف خاصة بمنطقة الدقي، في فجر هذا اليوم المشئوم، على انتحار فتاة إندونسية في عقدها الثالث من الطابق الـ13، حيث باشرت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال صاحبة الشقة وتدعى "ب"، التي قفزت منها الخادمة الإندونيسية، قالت إنها لم تسئ معاملة السيدة الإندونيسية طوال 3 سنوات مدة عملها لديها حيث عملت لدينا منذ عام 2016.

وأضافت أنها فوجئت بسقوطها من "المنور" وعلى الفور"ناديت حارس العقار للاستنجاد به"، مستكملة أنها لم تتشاجر مع الخادمة يوم الواقعة، وأفادت تحقيقات نيابة الدقي في الجيزة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء واقعة قفز خادمة إندونيسية عمرها 34عامًا، من الطابق الـ13 في منطقة الدقي.

جريمة العمرانية.. الجمع بين زوجين وقتل أحدهما الآخر

وبـ8 طعنات، كانت الجريمة الأبشع في العمرانية عندما جمعت "إيمان" بين زوجين، وعثر على جثة "أحمد.ع" 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن.

وتبين نشوب مشاجرة بين "إيمان. ف" 39 سنة، ربة منزل، و"ياسر. ع" 31 سنة، عامل "زوجها"؛ لاكتشافه زواجها عرفيًّا من المجني عليه، وخلال المشاجرة حاول القتيل الدفاع عنها؛ ما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض "مطواة"، من طيات ملابسه، وطعنه، أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال.

إصابة ضابط ووفاة سيدة بعد سقوط سيارة عليهم

وبتهشم سيارات وإصابة ضابط ووفاة سيدة، كانت الجريمة الأغرب في العجوزة، عندما سقطت سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا على وحدة الفحص الفني داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، وسائق السيارة والتباع، ووفاة سيدة ربة منزل، كانت تنهي أوراق داخل المرور، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث.

"في ظروف غامضة".. العثور على جثة فتاة بأكتوبر

وفي أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة عشرينية، بموقع تحت الإنشاء، دائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بحوزتها أية أوراق تفيد هويتها، وتبين عدم وجود أية طعنات أو آثار خنق بالجثة.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين

واستيقظ أهالي البدرشين، في أيام رمضان على العثورعلى جثته طافية بمياه النيل بمركز البدرشين مجهولة الهوية، وتبين أنه كان يرتدي بنطلون جينز أزرق اللون، تيشيرت كحلي اللون، وطوله حوالي 170 سم، وكشفت التحقيقات أن المتوفي لقى مصرعه حال استحمامه بمياه النيل، لعدم إجادته السباحة، وجرفه التيار لمكان العثور على جثته.

اقتحام موقع صدى البلد

وكان للصحفيين نصيب كبير من تكسير مكاتبهم في شهر رمضان، في محل عملهم،في اقتحام جريدتهم موقع صدى البلد والاعتداء عليهم وعلى والعاملين بالموقع، استمعت النيابة العامة، لأقوال أحمد صبري رئيس التحرير، للوقوف على تفاصيل الاعتداء، كما تسلمت النيابة تقريرا طبيا يصف إصابات صحفيين صدى البلد في الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بموقع صدى البلد للكشف عن تفاصيل الاعتداء، والوقوف على ملابسات الحادث.

وتعود بداية الواقعة، عندما اقتحم المنتج أحمد السبكي و11 بودي جارد، موقع صدى البلد والاعتداء على الصحفيين والعاملين بالموقع، فيماسجلت كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع، لحظة اقتحام مقر الموقع وإتلاف محتويات الموقع، وهدد السبكي، الصحفيين والعاملين بالموقع واعتدى عليهم وأتلف ممتلكات الموقع وعدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر.

المتهمان بقتل "يوسف العربي" يسلمان نفسيهما للشرطة

وبمباركة هذا الشهر الكريم، كان لقضية قتل الطفل "يوسف العربي"، ظهور الحقيقة الكاملة، حيث سلم المتهمان الهاربان في قضية قتل الطفل "يوسف العربى" بميدان الحصرى بأكتوبر، نفسهما بعد عامين من هروبهما، للأجهزة الأمنية، والمتهمان هما خالد أحمد عبدالتواب، طالب ونجل برلماني، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط شرطة مفصول.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس أيدت حكم السجن 7 سنوات وطالب بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبو طالب، ضابط مفصول في قضية مقتل الطفل "يوسف العربي".

وقضت المحكمة فى مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

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بطعنات بجسده.. العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاة أسفل كوبري الدقي، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن كواليس قتل "كمال جاد الحق" عامل حراسة معدات إحدى شركات المقاولات القائمة على صيانة كوبرى الدقي، وتبين أن "علاء.ه" في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، ومسجل سرقات، كان يتردد على مكان الجريمة " أسفل كوبري الدقي" لجمع الخردة والقمامة، وبيعها.

في نهار رمضان.. شاب يمزق جسد أمه في الشارع بالهرم

وكان للغدر له كلمته بهذا الشهر الكريم، الذي أوصى بعمل الرحمة، فكان شاب أقدم على قتل والدته بطعنات السكين، إثر نشوب مشاجرة بينهما ، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وقيام الشاب بطعنها بسلاح أبيض سكين حال تواجدها بالشارع، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ولم يبث الهدوء بمحافظة الجيزة منذ بداية شهر رمضان، خاصة في ارتكاب الجرائم، وكانت للحرائق في تلك الفترة النصيب الأكبر، حيث شب عدة حرائق بمختلف ميادين الجيزة.

حريق بمكتب وكيل النائب العام بمحكمة الجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمكتب المستشار "محمد. ش"، وكيل النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

حريق بمأمورية ضرائب

اندلع حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

حريق بقسم إمبابة

كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن ماس كهربائي، بلوحة مفاتيح الكهرباء، السبب في نشوب حريق بقسم شرطة إمبابة، بسبب زيادة الأحمال، على لوحة المفاتيح، وتم فصل الكهرباء عن القسم، لحين الإنتهاء من عمليات التبريد لمنع تجدد إندلاع النيران بالقسم مرة أخري، ثم إعادة توصيل الكهرباء لقسم الشرطة.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم السيطرة عليه.

حريق بقطعة أرض تابعة لشركة السكر

شب حريق هائل بقطعة أرض تابعة لشركة السكر، بشارع الهرم، دون معرفة الأهالي سبب نشوبه، ولعدم تمكنهم من السيطرة عليه، ابلغوا الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وأثناء ذلك كان اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، متواجدا بموقع نشوب حريق بـ 15 عشة من عشش السكك الحديد بمنطقة الدقي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، بعد تفحم قطعة الأرض.

"الهيش" سر الحريق.. وتفحم 12 سيارة خردة

كشفتت معاينة رجال الحماية المدنية، إلى أن الحريق شب بمجموعة من الهيش كانت متواجدة داخل قطعة الأرض، كما تبين أن الحريق إمتد لـ 12 سيارة خردة كانوا متروكين بجوار قطعة الأرض التي إندلعت بها النيران، وأسفر الحريق عن تفحم كامل السيارات المتواجدة.

حقيقة حريق شركة سبيد للأدوية

نفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول نشوب الحريق بشركة سبيد للأدوية، بشارع الهرم، موضحا أن الحريق شب بقطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، مشيرا بأن قطعة الارض المشار إليها مقابلة لشركة سبيد من الجهة الأخري.

حريق شقتين وإصابة شرطي

وبعد تمكن رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق قطعة أرض تابعة لشركة السكر، شاهدوا الأدخنة وألسنة اللهب تتصاعد من شقتين بالطابق الثالث والخامس بأحد العقارات بمحيط موقع حريق قطعة الأرض، وحال تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق أصيب أحدهم بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات الإطفاء، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتمكنت باقي القوات من السيطرة على الحريق.