مصر | استخدموا بطبنجة وصوروه عاريا.. ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بتهديد مدير شركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدموا بطبنجة وصوروه عاريا.. ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بتهديد مدير شركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة وزوجها لقيامهما باستدراج مدير شركة وتصويرة عاريا تحت تهديد السلاح وابتزازة وتهديدة على التوقيع على إيصالات أمانة في المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من (موظف سابق بالشركة، 37 سنة، وزوجته، 22 سنة- مقيمين دائرة القسم)، وقرر بأنه منذ حوالى شهرين قامت الثانية بإستدراج المُبلغ لمسكنها، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره بإستخدام هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بملغ 200 ألف جنيه، وكذا 2 إيصال أمانة على بياض، عقب ذلك قام المتهم الأول بإبتزازه، والإستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به، وكذا مساومة شقيق المجنى عليه، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقارى، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل، وتأخره فى الإبلاغ خشية افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميمورى "يحويان مقاطع تصوير المجنى عليه"، وطبنجة صوت المستخدمة فى الواقعة، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.