مصر | المشدد 3 سنوات والغرامة لربة منزل حازت الترمادول داخل قسم المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات والغرامة لربة منزل حازت الترمادول داخل قسم المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتها مخدر الترمادول داخل قسم المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وبعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المصود وسمير رزق.

وأسندت النيابة للمتهمة " خلود.ر"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، خلال زيارتها لأحد المسجونين بقسم المرج.

وشهد النقيب محمود السيد، أنه حال مباشرة عمله بتفتيش الزيارات بقسم المرج، عثر بحوزة المتهمة على قطع لجوهر الترمادول المخدر، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر، وتوالت النيابة التحقيقات.