برقم الجلوس|إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

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اعتماد نتيجة الإعدادية

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد من تقدم للامتحان وحضر الامتحانات 51 ألفا و619طالبا وطالبة، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا وطالبة، أما الإعدادية المهنية فتقدم 1259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبا وطالبة، وحضر منهم 1145 طالبا وطالبة، ونجح منهم 1122 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%، جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت الكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالبا وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كتالي "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، البرج". وأكدت وكيلة

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