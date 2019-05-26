انت الان تتابع الوزير يصل الإسكندرية بالقطار.. ويتفقد «محطة مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل في الإسكندرية

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مستقلا قطارا رقم 905 من القاهرة على رصيف رقم 4، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة، وتحقيق سكك حديدية آمنة ومنضبطة ونظيفة. وحرص الركاب المسافرون على الانتظار أمام القطار الذي يستقله وزير النقل، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزير بالنظر لأزمة تأخر القطارات عن مواعيدها.

بدأ الوزير جولته بتفقد أرصفة محطة مصر لمتابعة نظام العمل ومواعيد القطارات، واطمأن على توافر التذاكر للركاب، كما تفقد غرف الحماية المدنية والحريق بالأرصفة، واستمع إلى شكاوى المواطنين. كما تفقد الوزير الساحة الخارجية بالمحطة، وشبابيك وأكشاك التذاكر وأعمال تجميل المحطة. كما تفقد وزير النقل غرف طفايات الحريق

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