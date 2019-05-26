شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»: المتهمان سعيا على انتهاك الحرمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين محمد فاروق عبدالرحمن، وأشرف السيد، في إعادة محاكمتهما في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد، بإثبات حضور المتهمين.

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استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، وقالت النيابة العامة إن كلا من محمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد في غضون عام 2011 حتى 26 أبريل 2012 بدائرة المطرية انضما المتهمين إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وجعلوا الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في إرهاب المواطنين وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهامات وواجهتهما بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنهما أنكرا التهم. وقالت النيابة في مرافعتها إن المتهمين استحلوا الأموال والدماء باسم الدين بتأسيس جماعة مخالفة للقانون وسعيا على انتهاك الحرمات، وأن المتهمين محمد فاروق عبدالرحمن ومحمد أشرف السيد استقطبهما المتهم الأول وتمكنا بإضلالهما عن طريق عقد دروسًا دينية في بيت من بيوت الله وهو مسجد تبارك بشبرا الخيمة وبث الأفكار المسمومة بدعواتهما على استحلال أموال المسلمين بعقيدة ضالة تجيب قتل الأنفس والناس واعتبرا استحلال الحرام فرض من الدين، إلا أن الدين بريء من أفكارهما وأفعالهما.

وأضافت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين اجتمعا على تدبير كيدهما وانضم المتهمين إلى جماعة إرهابية وإعدادهما لهم برنامج فكري وعسكري، وأقر المتهم الأول سفرهم إلى محافظة أسوان وتنقيبهم عن الذهب، وأنهت النيابة مرافعتها بمطالبة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما التمس دفاعهما براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.