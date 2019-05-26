شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وإعدام 39 طن «ياميش»وأغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط وإعدام 39 طنا و890 كيلوجرام أغذية متنوعة وياميش رمضان، و17 ألفا و60 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات خلال الفترة من 28 أبريل حتى 16 مايو الحالي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

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من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 4 آلاف و552 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 10 أطنان و351 كيلوجراماً أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 1814 لتر مشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «عيد» أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 29 طنا و539 كيلوجراماً أخرى من الأغذية المتنوعة، بالإضافة إلى 15 ألفا و246 لترا من المشروبات، للاشتباه في عدم صلاحيتها، فيما تم سحب 8 آلاف و479 عينة من الياميش والأغذية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، المشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 3386 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 486 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، حرصاً على صحة المواطنين.

وأكدت «حمزة» أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.