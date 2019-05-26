شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بالإسكندرية.. وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء كوبري 54 ومحور الدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، أعمال إنشاء كوبري 54، ومحور الدخيلة، وذلك خلال جولته لمحافظة الإسكندرية. واستمع وزير النقل، إلى المهندسين الفنيين حول الأعمال الجارية بشأن كوبري 54 غرب الإسكندرية، لمحاولة تذليل العقبات التي تواجه إنشاء الكوبري.

كما تفقد أعمال محور الدخيلة، والذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وأوضح المهندس المختص بأنه جاري استبدال الإضاءة بالطاقة الشمسية مرة أخرى بسبب تراكم الأتربة على الخلايا الشمسية. وكلف الوزير باستبدال كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية إلى كهرباء بكشافات ليد عن طريق المحولات بداخل الميناء على أن تسدد المحافظة قيمة تحصيل الطاقة المستخدمة.

يشار إلى أن مشروع محور الدخيلة عبارة عن وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بطول 2500 متر أرضى و 1000متر علوي، بالإضافة إلى كوبري علوى اعلى محور التعمير بطول 550 متر.