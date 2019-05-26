شكرا لقرائتكم خبر عن أحراز «ولاية سيناء»: أسلحة آلية وبيضاء وطلقات ومقاطع فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، و43 آخرين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في القضية المعروفة بـ«ولاية سيناء». عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفضت المحكمة أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول خاص بالمتهم حاتم عبدالفضيل، وعبارة عن مظروف أبيض، أمرت المحكمة بفضه بعد التأكد من سلامة الحرز، وبداخلة 15 طلقة وسلاح عبارة عن بندقية خرطوش وتحمل رقم 32593 -143 سوداء اللون، وقرر المتهم أن المضبوطات ليس له علاقة بها.

وعرضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم أحمد محمد عبدالمنعم، وتبين أنه عبارة عن مسدس صغير الحجم وملفوف بشاشة بيضاء ومدون عليها بيانات خاصة بالمتهم أحمد محمد عبدالمنعم، إضافة إلى مظروف أبيض تبين بداخلة 27 طلقة نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية «الآلية» كما احتوى المظروف على علبة كرتون بداخلها 40 طلقة عيار 9 مللي، إضافة إلى سلاح إلى يحمل رقم 1976ht06859، وواجهت المحكمة المتهم بالمضبوطات إلا أنه أنكرها.

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وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم عمرو محمد عبدالقادر مراد وعبارة عن سلاح ملفوف بشاش أبيض وملصق بها بطاقة مدون عليها اسم المتهم وبيانات الحرز، كما فضت المحكمة حرز المتهم أيمن موسى على هاشم، وعبارة عن سكين كبيرة الحجم وبها مرفق خشب، والحرز الخاص بسامح حامد القناوي وتبين أنه عبارة عن مظروف مدون عليه بيانات الحرز وفضته المحكمة بعد التأكد من سلامته بداخله 2 ظرف فارغ عيار 9 مللى، كما تبين أن الحرز الخاص بذات المتهم يحتوى على فلاشة. عرض الفني المختص محتوى «الفلاشة» الخاصة بذات المتهم بعد حلف اليمين وتبين أنها تحتوى على 129 مقطع فيديو والمقطع الأول مدون عليه «فيس بوك» وبعرضه ظهر شخص غير معروف يرتدى نظارة شمسية، إلا أن الدفاع قال للمحكمة إنه شخصية معروفة هو الإعلامى يوسف الحسيني أمام السفارة الألمانية،

والمقطع الثانى مدون عليه أيضًا «فيس بوك» وبعرضه تبين اعتلاء شخص منصة ويلتف حوله مئات الأشخاص ويقول أنا المصباح المنير فالتحقوا بكفيلتي. والمحكمة سمعت المقطع وتبين أنه لشخص يقف على منصة وحوله عدد كبير من الناس، ويتناول الحديث بعبارات تبيّن للمحكمة أنها بعيدة عن الدين الإسلامي، وسألت المتهم عن المقطع فقال إنه لا يعلم عنه شيء.

والمقطع الثالث مدون عليه «العقل ومن يتحدث» وبعرضه تبين أنه يبدأ بصورة لشخص وصوت بسم الله أنا سلفي إذن أنا موجود ثم أعقبه صورة لمحمد حسان وهو يتحدث عن الدين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ففي غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، وأسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون «طائرة بدون طيار» مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.