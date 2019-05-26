شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف «بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم» يفوز بتنفيذ «مونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز تحالف «بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم»، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وترسل اللجنة العليا لمشروع المونوريل، برئاسة وزيري النقل والإسكان، خطاب الترسية للتحالف الفائز، استعدادًا لبدء التفاوض بين الحكومة المصرية والتحالف. وقالت مصادر مطلعة إن «اللجنة ستبدأ التفاوض المباشر، وذلك عقب اعتماده من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».

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وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن فرص التحالف الثاني الذي يتكون من «التحالف الصيني- الهيئة العربية للتصنيع- سامكريت» لا يزال قائما، وذلك في حالة فشل المفاوضات بتقديم أفضل الأسعار والتصنيع.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء استعرض نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط والمعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والإشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورش.