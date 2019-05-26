شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: رئيس الوزراء يخصص أراضٍ لإقامة مشروعات نفع عام بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحيرة هشام آمنة، اليوم الأحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات بشأن تخصيص مساحات أراضٍ لإقامة مشروعات نفع عام عليها بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 153 متر مربع، بقرية «المسين» بمركز الدلنجات لصالح مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة، لإقامة مبنى للشؤون الإجتماعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض على مساحة 400 متر مربع بكفر «الدوار البلد»، بمركز كفر الدوار بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.