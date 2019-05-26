شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: شكاوى من «قلم التابلت» وصعوبة امتحان الرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك شكاوى من صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد.

وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحان التي وصفها بعض الطلاب وأولياء أمورهم بـ«التعجيزية»، مشيرة إلى حدوث تسريب وتداول أكواد نماذج الامتحانات بين الطلاب في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار غضب أولياء الأمور، لأن ذلك يقضي على تكافؤ الفرص وضياع مجهود الطلاب المجتهدين، مطالبة الوزارة بفتح تحقيق في تسريب وتداول أكواد نماذج الامتحانات.

ولفتت النظر إلى تلقي الاتحاد شكاوى من صعوبة التعامل بواسطة «قلم التابلت» خلال الامتحانات، فضلا عن كبر حجم الخط وهو ما يمثل إعاقة لهم، مؤكدين أن الامتحان يحتاج إلى وقت طويل للإجابة على جميع الأسئلة.