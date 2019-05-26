شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بـ«الكسب غير المشروع» إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غدٍ الاثنين لسماع المرافعة. كانت النيابة أحالت «عبدالباسط» إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.

وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته. صدر القرار، برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.