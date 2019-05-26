شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ نتيجة، الشهادة الإعدادية، وبحضوركلاً من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظه، وأعضاء مجلس الأمناء بالمحافظة، بنسبة 82.11%.

وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية 52 ألف و333 طالب وطالبة، تغيب منهم 714 طالب وطالبة، وحضر منهم الإمتحانات 51 ألف و619 طالب وطالبة، ونجح منهم 42 ألف و385 طالب وطالبة، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالب وطالبة، تغيب منهم 114 طالب وطالبة، وحضر منهم 1145طالب وطالبة، ونجح منهم 1122 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%.

وأضافت الكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالباً وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كتالي «بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين ،سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، برج البرلس».

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الإعداديه

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الإعداديه

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الإعداديه