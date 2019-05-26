شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 500 نقلة بسيارات النظافة لرفع مخلفات كعبيش المتروكة منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة، اليوم، الأحد، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، من تحويل إحدى المناطق التي يعاني سكانها من تراكم المخلفات، والتراكمات بها على مدار سنوات، إلى أرض ممهدة للسير، وذلك نهاية شارع كعبيش اتجاه الطريق الدائري بحي الهرم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال تمت على مدار أسبوع بالورديات الصباحية، والمسائية، حيث تم تنفيذ 500 نقلة بسيارات هيئة النظافة والتجميل، لرفع المخلفات، ونقلها بالمقلب العمومي بشبرامنت.

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وأكد «راشد»، على أن المحافظة تلقت شكاوى المواطنين، بشأن وجود تراكمات كبيرة بالمنطقة، تؤثر على المظهر العام، وقد تمت الاستجابة على الفور بتوجيه الحملات لرفع المخلفات والتراكمات، مؤكداً على استكمال رفع أي تراكمات مجاورة من خلال حملات سيتم تنظيمها.

وأوضح محافظ الجيزة أنه جار إنشاء سور خرساني بطول 300 متر، على أرض تابعة للإصلاح الزراعي لمنع التعدي عليها بإلقاء المخلفات والتراكمات.

وناشد «راشد» المواطنين بالتعاون مع المحافظة في الإبلاغ عن السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات الهدم بالشوارع، لما لها من خطورة على حركة سير المشاة والسيارات، بالإضافة إلى أنها تسيء إلى المظهر العام للشوارع، حيث أكد المحافظ على أنه يتابع على مدار اليوم المجهودات التي تتم لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، كما تم التوجيه بتحفيز عمال النظافة مادياً في سبيل بذل مزيد من المجهودات للارتقاء بمستوى النظافة.

جاءت تصريحات المحافظ، عقب جولة قام بها لتفقد حالة النظافة، والإشغالات، بنطاق أحياء الهرم، والعمرانية، وبولاق الدكرور، حيث تفقد المحافظ حالة الإشغالات بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، للتأكد من عدم عودة الإشغالات والتعديات بالشارع مجدداً، موجهاً رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني، والمرور الدوري للحفاظ على المجهودات التي تم بذلها في إعادة الانضباط إلى الشارع.