شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بمعبر رفح البري في كلا الاتجاهين بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.
وأضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين، موضحًا أن عشرات الفلسطينيين بدأوا في العبور في الاتجاهين، وأن حافلات مصرية وأخرى فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للحافلات الرابعة والخامسة حتى رقم ٧٠ من كشف(٥/١٦) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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